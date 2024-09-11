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ПОЛІТИКА

Захід тисне на Україну для формування реалістичних військових цілей на наступний рік – WSJ

11 вересня 2024, 13:24
Захід тисне на Україну для формування реалістичних військових цілей на наступний рік – WSJ
Фото: Андрій Попіль
США та європейські союзники все ще підтримують довгострокову заявлену мету президента України Володимира Зеленського — витіснити росію з усієї території України.

Поки Захід розглядає можливість дозволити Україні використовувати ракети для завдання ударів углиб росії, США та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював надійний план того, чого він може досягти за наступний рік війни, кажуть офіційні особи.

США та європейські союзники все ще підтримують довгострокову заявлену мету президента України Володимира Зеленського — витіснити росію з усієї території України. Але з огляду на те, що росія робить повільні успіхи на місцях, деякі європейські дипломати кажуть, що Україна повинна бути більш реалістичною у своїх цілях. Це могло б допомогти західним чиновникам переконати своїх виборців у необхідності надання Україні зброї та допомоги.

Про це зазначають редактори газети The Wall Street Journal.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сьогодні прибули в Україну, щоб зустрітися з українськими посадовцями, зокрема, щоб обговорити, як краще визначити перемогу України і яка допомога їй для цього знадобиться, повідомляють офіційні особи.

Високопоставлені європейські чиновники кажуть, що Києву повідомили, що повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа реально зробити не можуть.

"Західні дипломати продовжують стверджувати, що президентські вибори в США залишаються критично важливими з погляду того, на який обсяг американської допомоги Україна може розраховувати в короткостроковій перспективі. Проте мало хто вважає, що західна підтримка може тривати на нинішньому рівні протягом наступних років", — пишуть редактори.

Західвійна

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