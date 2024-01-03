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Захід відчуває гостру проблему з виробництва зброї, росія і Китай випереджають у цьому – WSJ

03 січня 2024, 13:57
Захід відчуває гостру проблему з виробництва зброї, росія і Китай випереджають у цьому – WSJ
Фото: РБК-Україна
Значна частина можливостей Заходу виготовляти зброю була підірвана внаслідок скороченням оборонних бюджетів після "Холодної війни".

Війна росії проти України виявила недоліки на Заході щодо швидкого виробництва більшої кількості зброї у потрібний момент. Головна проблема полягає в тому, що сучасна зброя надзвичайно складна та часто вимагає тисяч деталей.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

У матеріалі наводиться приклад, що на виготовлення однієї ракетної системи NASAMS, яка захищає повітряний простір над Білим домом, необхідно два роки. І через зростання кількості потенційних загроз для Заходу, зокрема з боку росії та Китаю, попит на NASAMS різко зріс і замовлення стрімко накопичуються.

"Я ніколи не бачив такого великого попиту", – заявляв президент оборонного підрозділу норвезької компанії Kongsberg Defense&Aerospace Ейрік Лі.

Автори публікації вказують, що головна проблема того, чому не вдається швидше задовольняти цей попит, це те, що сучасна зброя надзвичайно складна та часто вимагає тисяч деталей.

"Kongsberg, як і більшість західних оборонних компаній, проєктує і збирає свої системи озброєння, але не виготовляє більшість компонентів. Понад 1500 постачальників роблять свій внесок у продукцію цього заводу. Один тільки ланцюжок постачань NASAMS складається з понад тисячі компаній і побудований на двох континентах разом з американським оборонним підрядником RTX, раніше відомим як Raytheon Technologies", – йдеться у статті.

Окрім того, оборонна промисловість стикається і з тривалою нестачею робочої сили.

Незважаючи на вищі оборонні бюджети, Захід не стикався з такими обмеженнями постачань озброєння від часів Корейської війни. Повідомляється, що лише 10 найбільших оборонних компаній Заходу наразі мають портфелі замовлень на суму понад 730 млрд дол., що приблизно на 57% більше, ніж у кінці 2017 року, коли попит почав зростати.

РосіяКитайвійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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