Захід відмовляє в санкціях проти рф через відмову Києва мобілізувати з 18 років – Зеленський

За його словами, операція "Павутина" показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології.

Лідери західних країн пояснювали відмову вводити санкції проти росії тим, що Україна не мобілізує молодих людей у віці 18-24 років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання Valasz.

"Ми не мобілізували 18-24-річних, а запропонували їм річні контракти. Я ніколи раніше про це не говорив, але якщо вже ви запитали, то скажу вам, що я думаю, тому що це делікатне питання: я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думали лідери інших країн", - сказав він.

За його словами, операція "Павутина" показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології. Крім того, важливі санкції, спрямовані на гроші, які росіяни використовують для фінансування війни.