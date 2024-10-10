Кращою інвестицією у безпеку Пол Йонсон називає саме допомога Україні.

Бойові дії на Близькому Сході відволікають увагу деяких країн світу від війни, яку hосія розв’язала на території України.

Таку думку висловив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita.

Відповідаючи на питання, чи може війна, що поширюється на Близькому Сході, відвернути увагу світу від України, Йонсон зазначив, що у випадку деяких західних країн це, звичайно, так.

"Ми вже бачимо, що з цієї причини частина зброї йде на Близький Схід, а не в Україну", — повідомив Йонсон.

Міністр оборони Швеції також запевнив, о Швеція не змінить своїх пріоритетів.

"Швеція вже передала українцям зброю на 4,5 мільярди євро, і ми продовжимо це робити", — зазначив Пол Йонсон, додавши, що у війні, яку розв’язала росія, Україна повинна виграти.

Кращою інвестицією у безпеку Пол Йонсон називає саме допомога Україні.

Коментуючи можливу перемогу кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах, Йонсон запевнив, що Швеція хоче підтримувати міцні трансатлантичні зв’язки, незалежно від того, хто буде новим президентом США.

Однак, за його словами, також очевидно, що Європа має продовжувати збільшувати інвестиції в озброєння та брати на себе дедалі більшу відповідальність за свою оборону в рамках НАТО.

Вночі 1 жовтня Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль. По всій країні лунала повітряна тривога. За даними Армії оборони Ізраїлю, по території країни випустили понад 180 ракет.