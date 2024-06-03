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ПОЛІТИКА

Захоплення України призведе до значного зростання військового та економічного потенціалу росії – The Telegraph

03 червня 2024, 14:20
Захоплення України призведе до значного зростання військового та економічного потенціалу росії – The Telegraph
з вільних джерел
Економічний та військовий потенціал росії різко зросте у разі захоплення України.

Якщо б росія змогла захопити всю Україну, це було б подарунком для кремля. Не йдеться про політичну перемогу в росії чи навіть військовий тріумф у вигляді виходу до кордонів ЄС. Мова йде про все, що отримає москва, якщо їй буде дозволено взяти під повний контроль свого сусіда.

Захоплення України надзвичайно б збагатило росію. Цей новий, багатший і потужніший Кремль буде добре оснащений для майбутньої агресії та економічного шантажу Заходу. Газовий шантаж росії після повномасштабного вторгнення є гарним показником того, що може статися, якщо путін доб'ється свого. Наслідки отримання росією повного контролю над Україною будуть відчутні не одразу. Вони розгортатимуться роками й десятиліттями, зачепивши кожен куточок землі й спричинивши хаос у світовій економіці.

Про це пише Ліліан Бівінгс у газеті The Telegraph.

Погляньмо спочатку на короткострокову перспективу. Негайний вплив, якщо росія домінуватиме на всій території України, буде приблизно таким: росія отримує повний контроль над чорноморськими портами країни, через які експортується зерно, здатне прогодувати 400 мільйонів людей.

Ще одним наслідком захоплення України могло б бути те, що росія отримає повний доступ до військово-промислового комплексу, який Україна розбудовувала протягом останніх двох років. Ні, не лише західну зброю, а й зброю, яку розробляє сама Україна. путін також отримав би доступ до активів українських аграрних та металургійних гігантів — Україна є 20-м найбільшим виробником сталі у світі.

Крім того, згідно з оцінками українських дослідників, Україна володіє 500 000 тоннами запасів літію — найбільшими в Європі — який є критично важливим компонентом електромобілів. Початок видобутку літію був перерваний через війну. росія може отримати абсолютно невикористаний ресурс, яким можна буде користуватися.

росія також може отримати величезні запаси газу і чотири атомних електростанції України. З початку повномасштабного вторгнення вона вже окупувала найбільшу атомну електростанцію в Європі — Запорізьку атомну електростанцію. А обмін електроенергією, який відбувається між Україною та Європою після з'єднання мереж у 2022 році? Це також може опинитися в руках росії.

"Кожна затримка з наданням допомоги, кожен кілометр, пройдений росією на полі бою в її просуванні на захід, наближає кремль до цієї кінцевої винагороди", — підсумовує Бівінгс.

війнаВладімір Путінросія загроза

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