Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідпоріг на 55,6%

Протягом попереднього епідсезону на грип та ГРВІ в країні перехворіло 5,4 млн українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадки внаслідок грипу, з них 12 - діти до 17 років.

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність, повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) у Facebook у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, із 5 до 11 лютого на ГРВІ захворіло 260,871 тис. осіб, із них 68% - діти до 17 років. Із початку епідсезону госпіталізовано 95,364 тис. осіб, 76,8% із них - діти.

Із 1 жовтня 2019 року зареєстровано 26 лабораторно підтверджених летальних випадків унаслідок ускладнень грипу. Вакцинували проти грипу 236,343 тис. осіб.

Протягом попереднього епідсезону на грип та ГРВІ в країні перехворіло 5,4 млн українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадки внаслідок грипу, з них 12 - діти до 17 років.

Нагадаємо, що y МОЗ повідомили про чергову смерть від грипу і нагадали про важливість вакцинації.