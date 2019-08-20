Захист Вовка попросив ВРП розглядати питання його звільнення з посади в закритому режимі

Адвокат голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка попросив Вищу раду правосуддя (ВРП) у закритому режимі розглядати питання його відсторонення від діяльності.

Адвокат Михайло Ільяшев зазначив, що захист підготував клопотання про закритий режим засідання ВРП, інформує LB.ua.

Водночас голова ради Володимир Говоруха сказав, що це клопотання буде розглянуто після заявлених прокурором відводів.

Так, прокурор Юлія Малашич заявила відвід 2 членам ВРП, зокрема Олегу Прудивусу через наявність інформації про їхні дружні відносини з Вовком.

Нагадаємо, що двоє членів Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха і Андрій Овсієнко відвідували Офіс президента перед сьогоднішнім засіданням ВРП, на якому розглянуть питання про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк переконаний, що справу проти нього відкрито через помсту з боку керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Раніше національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.

Напередодні Генп рокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.