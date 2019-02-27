Закон про недопуск на вибори в Україні спостерігачів з Росії офіційно опублікували

У "Голосі України" офіційно опублікували закон, який забороняє громадянам Російської Федерації брати участь у виборчому процесі в Україні № 2683-VIII. Документ набуде чинності 28 лютого.

Закон встановлює, що громадяни держави-агресора чи ініційовані або внесені державою-агресором не можуть брати участь у виборчому процесі в Україні. Відповідні зміни вносяться до закону про вибори президента, народних депутатів і про місцеві вибори.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.

Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ всупереч умовам, викладеним у запрошенні українською стороною, запропонувало внести двох громадян РФ до складу Місії зі спостереження за виборами президента України 31 березня 2019 року. Їм не надали акредитації.

Згодом у БДІПЛ ОБСЄ заявили про намір запропонувати всім державам-членам, зокрема й Росії, надіслати в Україну короткострокових спостерігачів за виборами у 2019 році. Росія зі свого боку заявила про намір відрядити до України короткострокових спостерігачів у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що до країни пускатимуть тільки акредитованих спостерігачів.

Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.