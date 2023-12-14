Законодавці США все ще ведуть переговори про допомогу Україні. Канікули будуть пізніше
Американські законодавці залишають відкритою можливість угоди про допомогу Україні до того, як роз'їдуться на різдвяні свята наступного тижня.
Про це повідомляє Голос Америки.
У четвер у другій половині дня сенатори продовжили переговори щодо додаткового запиту Білого дому на 106 мільярдів доларів на національну безпеку, який включає 60 мільярдів доларів на військову та гуманітарну допомогу Україні.
Сенатори-республіканці висунули власні пропозиції щодо фінансування безпеки кордонів та змін до імміграційного законодавства США в обмін на їхні голоси, які дозволять надати новий раунд допомоги Україні.
У четвер Сенат планував піти на перерву до кінця року. Очікується, що лідер сенатської більшості Чак Шумер оголосить, що палата піде на вихідні і повернеться до роботи над переговорами у понеділок.
Палата представників Конгресу США, де більшість становлять республіканці, і де консервативні члени скептично ставляться до надання допомоги Україні, також планувала піти на перерву до кінця року в четвер.
Але сьогодні вона підтримала законопроєкт, що надає повноваження на подальшу допомогу Україні. Понад дві третини Палати представників проголосували за законопроєкт, який дозволяє продовжити військову допомогу.
Голова сенатського комітету у закордонних справах Бен Кардін заявив журналістам у четвер вранці, що він сподівається на досягнення угоди.
"Я думаю, що більшість демократів і більшість республіканців хочуть прийняти додатковий законопроєкт і готові включити в нього питання безпеки кордонів, оскільки ми визнаємо, що маємо кризу на кордоні", – сказав він.