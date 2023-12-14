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ПОЛІТИКА

Законодавці США все ще ведуть переговори про допомогу Україні. Канікули будуть пізніше

14 грудня 2023, 22:49
Законодавці США все ще ведуть переговори про допомогу Україні. Канікули будуть пізніше
Фото: Укрінформ

Американські законодавці залишають відкритою можливість угоди про допомогу Україні до того, як роз'їдуться на різдвяні свята наступного тижня.

Про це повідомляє Голос Америки.

У четвер у другій половині дня сенатори продовжили переговори щодо додаткового запиту Білого дому на 106 мільярдів доларів на національну безпеку, який включає 60 мільярдів доларів на військову та гуманітарну допомогу Україні.

Сенатори-республіканці висунули власні пропозиції щодо фінансування безпеки кордонів та змін до імміграційного законодавства США в обмін на їхні голоси, які дозволять надати новий раунд допомоги Україні.

У четвер Сенат планував піти на перерву до кінця року. Очікується, що лідер сенатської більшості Чак Шумер оголосить, що палата піде на вихідні і повернеться до роботи над переговорами у понеділок.

Палата представників Конгресу США, де більшість становлять республіканці, і де консервативні члени скептично ставляться до надання допомоги Україні, також планувала піти на перерву до кінця року в четвер. 

Але сьогодні вона підтримала законопроєкт, що надає повноваження на подальшу допомогу Україні. Понад дві третини Палати представників проголосували за законопроєкт, який дозволяє продовжити військову допомогу.

Голова сенатського комітету у закордонних справах Бен Кардін заявив журналістам у четвер вранці, що він сподівається на досягнення угоди.

"Я думаю, що більшість демократів і більшість республіканців хочуть прийняти додатковий законопроєкт і готові включити в нього питання безпеки кордонів, оскільки ми визнаємо, що маємо кризу на кордоні", – сказав він.

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