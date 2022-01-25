Законопроект про оподаткування індустрії азартних ігор дасть змогу вивести цей сектор із тіні - Гетманцев

Закон про легалізацію азартних ігор набув чинності 3 серпня 2020 року. З того часу Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала приблизно 40 ліцензій на організацію та проведення азартних ігор

Законопроект №2713-д із поправками до Податкового кодексу про оподаткування доходів в індустрії азартних ігор, який парламент має розглянути у другому читанні на засіданні 26 січня, дасть вивести з тіні цей сектор економіки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Наразі той податок, який пропонує впровадити цей законопроект - додатково 10% від обігу - не сплачують онлайн-казино, а також ті, хто продовжує працювати у "тіні" - букмекери, онлайн-казино, ігрові автомати. Ми прибрали гральні заклади з вулиць, але наступним кроком має стати впровадження оподаткування для тих, хто придбав ліцензію. Тому ми наполягаємо на ухваленні цього законопроекту", - сказав парламентарій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Закон про легалізацію азартних ігор набув чинності 3 серпня 2020 року. З того часу Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала приблизно 40 ліцензій на організацію та проведення азартних ігор, проте при запланованих 8 млрд грн у плані доходів держбюджету на 2021 рік від легалізації ігрової індустрії бюджет отримав 1,7 млрд грн.

"Цей законопроект йшов у пакеті з основним законопроектом про легалізацію грального бізнесу. Передбачалося, що бюджет 2021 року отримає 8 млрд грн за умови ухвалення цього законопроекту. Проте його ухвалення було заблоковано у Верховній Раді тими представниками грального бізнесу, які не хочуть виходити з тіні та сплачувати податки", - пояснив Данило Гетманцев.

Законопроект передбачає уніфікацію спеціального податку на ігровий дохід на рівні 10%, оподаткування великих виграшів від 10 мінімальних зарплат.

"Проект закону зрівнює спецподаток для різних видів діяльностей, щоб рівень податку не залежав від рівня лобізму того чи іншого виду грального бізнесу", - наголосив парламентарій.

Нагадаємо, що Рада букмекерства і азартних ігор (Betting and Gaming Council, BGC), до якого входять найбільші світові оператори азартних ігор і їх постачальники, закликає народних депутатів ухвалити законопроект № 2713-д у другому читанні і в цілому як закон для того, щоб зробити український ринок привабливим для міжнародних операторів.