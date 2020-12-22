Законопроект скасування штрафів за відмову надавати послуги державною мовою є атакою на закон про мову
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на мовного омбудсмена.
"Зареєстрований вчора у Верховній Раді законопроект "Слуг народу" щодо скасування штрафів за відмову надавати інформацію та послуги державною мовою - це чергова атака на мовний закон", - йдеться у повідомленні прес-служби омбудсмена.
За словами уповноваженого, це вже не перша спроба атаки на мовний закон.
"І ці дії не мають нічого спільного з розвитком, з підвищенням статусу та ролі української мови в суспільстві. Та й взагалі, мені здається, парламент наразі має займатися боротьбою з пандемією, економічними питаннями, сферою безпеки, а не вкотре порушувати питання, які розколюють суспільство", - зазначив він.
Кремінь наголосив, що мовний закон у найближчі роки чіпати не варто, і висловив сподівання, що законопроект не матиме перспективи ні в комітеті, ні у парламентській залі.
Нагадуємо, що раніше Мовний омбудсман закликає скасувати рішення про "регіональні мови"
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