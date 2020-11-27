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Законопроект Зеленського пропонує звільнити від орендних платежів орендарів комунального та держмайна

При цьому термін дії договору подовжується на час карантину і на один місяць від дня його завершення
Орендні платежі не нараховуватимуться для орендарів державного або комунального майна, діяльність яких було заборонено на час карантину.
Законопроект Зеленського пропонує звільнити від орендних платежів орендарів комунального та держмайна Фото: Економічна правда

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", відповідна ініціатива міститься в президентському законопроекті про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії карантину (4429), текст якого оприлюднено на сайті парламенту.

Документ також пропонує подовжувати договори оренди комунального та держмайна для орендарів, діяльність яких було заборонено або обмежено під час карантину, в разі, якщо термін такого договору закінчується під час карантину. При цьому термін дії договору подовжується на час карантину і на один місяць від дня його завершення.

При цьому пункт, що забороняє проведення планових перевірок у сфері господарської діяльності органами держконтролю, вилучається з документа.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії обмежувальних протиепідемічних заходів, упроваджених з метою запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором відповідного законопроекту №4429 є президент України Володимир Зеленський.

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27 11 2020 13:57
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