Законопроєкт Грема про жорсткі санкції проти рф отримав достатню підтримку в Сенаті
Документ, який передбачає 100-відсоткові вторинні мита для країн-покупців російської нафти й газу, вже має понад 60 співавторів у Сенаті США. Наступний крок – винесення законопроєкту на голосування.
Про це повідомляє Axios.
За даними видання, документ уже має щонайменше 61 співавтора – 39 республіканців і 22 демократів. Законопроєкт передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.
Наразі головною перепоною залишається винесення документа на розгляд у сесійній залі Сенату.
Як зазначає Axios, керівництво Республіканської партії вже розпочало процедуру hotline – це неформальне опитування сенаторів щодо можливих заперечень проти винесення законопроєкту на голосування. Це свідчить про намір прискорити його розгляд.
Оновлену версію документа в Сенаті також просуває сенатор-демократ Річард Блументаль. Після схвалення верхньою палатою Конгресу законопроєкт ще має підтримати Палата представників.