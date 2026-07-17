Законопроєкт Грема про жорсткі санкції проти рф отримав достатню підтримку в Сенаті

Це відкриває шлях до його розгляду в Сенаті США.

Документ, який передбачає 100-відсоткові вторинні мита для країн-покупців російської нафти й газу, вже має понад 60 співавторів у Сенаті США. Наступний крок – винесення законопроєкту на голосування.

Про це повідомляє Axios.

За даними видання, документ уже має щонайменше 61 співавтора – 39 республіканців і 22 демократів. Законопроєкт передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.

Наразі головною перепоною залишається винесення документа на розгляд у сесійній залі Сенату.

Як зазначає Axios, керівництво Республіканської партії вже розпочало процедуру hotline – це неформальне опитування сенаторів щодо можливих заперечень проти винесення законопроєкту на голосування. Це свідчить про намір прискорити його розгляд.

Оновлену версію документа в Сенаті також просуває сенатор-демократ Річард Блументаль. Після схвалення верхньою палатою Конгресу законопроєкт ще має підтримати Палата представників.