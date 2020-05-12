Законопроєкт про Бюро економічної безпеки: до другого читання нардепи подали близько 1500 поправок
Про це повідомили на зустрічі заступника керівника ОП Олега Татарова з народними депутатами та керівництвом податкових органів, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу ОП.
За словами Татарова, важливою функцією нової структури повинна стати аналітична робота, тому Бюро економічної безпеки має мати якісний доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і баз даних.
Зазначається, що межах підготовки законопроєкту до другого читання народні депутати подали до документа близько 1500 поправок.
Нагадуємо:
Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки".
Цей законопроєкт розроблено, щоб ліквідувати податкову міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки.
Читайте також: Разумков підписав закони для допомоги підприємцям під час дії карантинну
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Китаї вперше на дорогах загального користування запустили повністю безпілотне таксі
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ФОТО Астрономи створили мапу Чумацького шляху у 3D
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт