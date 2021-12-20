Законопроєкт про дистанційне голосування може з’явитись у Раді після Нового року

Ми зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом. Я думаю, що він буде одним із перших, який буде внесений після Нового року

Законопроєкт, який передбачатиме можливість дистанційного голосування для народних депутатів, буде зареєстровано у Верховній Раді після Нового року.

Про це Голова ВР Руслан Стефанчук розповів в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом. Я думаю, що він буде одним із перших, який буде внесений після Нового року", – поінформував спікер парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, 20 березня 2020 року Голова ВР Руслан Стефанчук спільно з народним депутатом із парламентської фракції “Слуга народу” Миколою Стефанчуком зареєстрували у парламенті законопроєкт №3250 “Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)”. Документ визначав підстави та порядок проведення пленарних засідань парламенту та комітетів у режимі відеоконференції протягом двох місяців. Однак 1 вересня того ж року проєкт закону було знято з розгляду.

У грудні 2021 року Руслан Стефанчук повернувся до ідеї впровадження дистанційного голосування в парламенті. Спікер обґрунтовує необхідність наявності такої системи, тим, що Верховній Раді потрібен запобіжник у разі виникнення непередбачуваної ситуації. Зокрема, йдеться про загострення ситуації з COVID-19 або можливої збройної агресії, у зв'язку з чим народні депутати не зможуть зібратися в парламенті для ухвалення рішень.