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Законопроєкт про дистанційне голосування може з’явитись у Раді після Нового року

Ми зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом. Я думаю, що він буде одним із перших, який буде внесений після Нового року
Законопроєкт, який передбачатиме можливість дистанційного голосування для народних депутатів, буде зареєстровано у Верховній Раді після Нового року.
Законопроєкт про дистанційне голосування може з’явитись у Раді після Нового року Фото: з вільного доступу
Про це Голова ВР Руслан Стефанчук розповів в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
"Ми зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом. Я думаю, що він буде одним із перших, який буде внесений після Нового року", – поінформував спікер парламенту.
 
Як повідомляв Укрінформ, 20 березня 2020 року Голова ВР Руслан Стефанчук спільно з народним депутатом із парламентської фракції “Слуга народу” Миколою Стефанчуком зареєстрували у парламенті законопроєкт №3250 “Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)”. Документ визначав підстави та порядок проведення пленарних засідань парламенту та комітетів у режимі відеоконференції протягом двох місяців. Однак 1 вересня того ж року проєкт закону було знято з розгляду.
 
У грудні 2021 року Руслан Стефанчук повернувся до ідеї впровадження дистанційного голосування в парламенті. Спікер обґрунтовує необхідність наявності такої системи, тим, що Верховній Раді потрібен запобіжник у разі виникнення непередбачуваної ситуації. Зокрема, йдеться про загострення ситуації з COVID-19 або можливої збройної агресії, у зв'язку з чим народні депутати не зможуть зібратися в парламенті для ухвалення рішень.
 
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20 12 2021 12:31
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