Закриття ігрових залів не торкнулося тільки "Парі Матч" Швіндлермана - ЗМІ

"Після провалу парламентського голосування в першому читанні, лобісти Швіндлермана вирішили, що називається, "перевернути шахову дошку". Швіндлерман, Арахамія і Баум звалили провину за провал голосування на змову ринку, очевидно, розповівши Зеленському, що депутатів просто перекупили конкуренти"

Як сказано в матеріалі, власнику "Парі Матч" Швіндлерману кров з носу потрібна ліцензія, оскільки витрати на законодавчу кампанію росли, а ціна букмекерської контори падала. А законопроект все обговорювалося, безліч людей було проти.

Розпорядження Кабміну закрити всі ігрові зали в країні не торкнулося тільки компанії "Парі Матч", власника якої Едуарда Швіндлермана називаються основним бенефіціаром прийняття законопроекту про легалізацію азартних ігор в Україні. Про це пише видання "Апостроф".

Як наголошується в статті, власник «Парі Матч» Едуард Швіндлерман в схему по монополізацію ринку азартних ігор втягнув голову фракції «Слуга Народу» Давида Арахамія, а також посланця "Лужниковська" криміналітету, лобіста Бориса Баума.

"Журналісти програми «Схеми» в своєму розслідуванні встановили, що глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія з липня 2019 року відвідує центральний офіс букмекерської компанії "Парі-Матч", де зустрічається з міноритарним власником компанії і її гендиректором Сергієм Портновим. Подейкують, що ціна питання, щоб зацікавити парламентарія - 5 мільйонів доларів", - зазначає автор статті.

Як сказано в матеріалі, власнику "Парі Матч" Швіндлерману кров з носу потрібна ліцензія, оскільки витрати на законодавчу кампанію росли, а ціна букмекерської контори падала. А законопроект все обговорювалося, безліч людей було проти. Саме тому Арахамія разом з Баумом придумали скористатися амбіціями президента Зеленського і таки домоглися винесення проекту на перше читання 19 грудня 2019 року. Правда проект тоді не набрав необхідної кількості голосів.

"Після провалу парламентського голосуванні в першому читанні, лобісти Швіндлермана вирішили, що називається, "перевернути шахову дошку". Швіндлерман, Арахамія і Баум звалили провину за провал голосування на змову ринку, очевидно, розповівши Зеленському, що депутатів просто перекупили конкуренти. Хоча, справедливості заради, ігровий ринок зараз дуже розрізнений, щоб так швидко домовиться про правила гри", - зазначає журналіст.

У статті підкреслюється, що буквально 20 грудня 2019 року Кабмін услід за емоційною реакцією президента почав закривати гральні зали по всій країні. В результаті весь ринок моментальних лотерей і спортивних ставок припинив існування.

"Але Швіндлерману і в цій ситуації вдалося залишитися у виграші. По-перше, використавши свої зв'язки у владі, він усунув головного конкурента на нелегальному ігровому ринку - "Фаворит". 23 січня київські правоохоронці заявили про обшуки та припинення незаконної діяльності цієї букмекерської компанії на ринку віртуальних азартних ігор. "Парі Матч" Швіндлермана, який проводить точно таку ж діяльність ніяк не постраждав. І продовжує, як ні в чому не бувало, працювати. Звичайно ж, в тіні, без всяких виплат до держбюджету", - сказано в матеріалі. Таким чином, підкреслюють автори статті, Швіндлерман зі своєю компанією "Парі Матч" на сьогоднішній день залишився єдиною компанією, яка успішно проводить азартний бізнес в Україні, займаючись букмекерством, казино, слотами і покером.

"Відразу після новорічних канікул, 16 січня, проект потрібного Швіндлерману закону був проголосований парламентом в першому читанні. Так що поки все йде за планом ділка незаконного ігрового бізнесу. Всі гравці і всі гроші вже потекли на баланси Швіндлермана. Поза сумнівами, за допомогою підкупу та корупції йому вдалося збільшити свою капіталізацію на тіньовому ринку в рази. Залишилося продавити "легалайз" і отримати ліцензію для продажу компанії за 1 мільярд доларів, як він і планував", - резюмує автор матеріалу.