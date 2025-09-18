Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Закриття кордону Польщі з білоруссю ставить під загрозу вантажні перевезення між Китаєм і ЄС – Politico

18 вересня 2025, 20:09
Фото: з вільного доступу
Польські фірми також можуть постраждати
Через закриття кордону Польщі з Білоруссю перекрито торговельний маршрут між Китаєм і ЄС, обсяг якого становить 25 мільярдів євро на рік.
 
Про це пише Politico.
 
На цьому маршруті обсяги вантажних перевезень між Китаєм та ЄС зросли на 10,6% у 2024 році, тоді як вартість товарів підскочила майже на 85% — до 25,07 мільярда євро. Зараз на цей коридор припадає 3,7% всієї торгівлі між ЄС та Китаєм, що є важливим для таких гігантів електронної комерції, як Temu та Shein.
 
Польські фірми також можуть постраждати. Державна компанія PKP Cargo заявила, що з короткими затримками можна впоратися, але попередила, що тривале закриття перенаправить торгівлю на південь, через Казахстан, Каспійське та Чорне моря, а потім до Південної Європи чи Туреччини.
 
"Повне закриття кордону є критично важливою проблемою — не лише для транспорту та логістики, а й для всієї економіки", — сказав Артур Калісяк, директор зі стратегічних проєктів галузевої асоціації "Транспорт і логістика Польщі".
 
Він додав, що близько 10 тисяч білоруських водіїв, які працюють у польських транспортних фірмах, також застрягли, не маючи змоги повернутися на роботу до Польщі чи навіть повернутися додому.
 
Наразі всі вантажі заблоковані, включно з терміновими постачаннями, як-от ліки та харчові продукти.
 
Рішення про закриття кордону з Білоруссю залишатиметься чинним до подальшого повідомлення. Подальші рішення щодо цього питання ще належить ухвалити, підтвердив речник польського уряду Адам Шлапка.
 
Оскільки дата відкриття ще не визначена, підприємства не мають чіткої інформації про те, чи отримають вони компенсацію.
 
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прилетів до Варшави для переговорів зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.
 
"Під час переговорів було чітко заявлено, що в цій ситуації логіка торгівлі, яка також вигідна для нас, замінюється логікою безпеки. І це дуже чітко висловив міністр Сікорський", — сказав речник польського МЗС Павел Вронський.
 
Він додав, що китайська сторона не висувала жодних прямих вимог щодо відкриття кордону.
 
Якщо порівнювати із загальним обсягом торгівлі між Китаєм та ЄС, постачання через Польщу все-таки досить невеликі, пояснює Конрад Поплавський, економіст варшавського Центру східних досліджень. За його словами, хоча обсяг торгівлі через польсько-білоруський кордон є значним, він все ще недостатній, щоб змусити Пекін змінити свою позицію щодо москви чи мінська.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

