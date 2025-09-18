Закриття кордону Польщі з білоруссю ставить під загрозу вантажні перевезення між Китаєм і ЄС – Politico

Польські фірми також можуть постраждати

Через закриття кордону Польщі з Білоруссю перекрито торговельний маршрут між Китаєм і ЄС, обсяг якого становить 25 мільярдів євро на рік.

На цьому маршруті обсяги вантажних перевезень між Китаєм та ЄС зросли на 10,6% у 2024 році, тоді як вартість товарів підскочила майже на 85% — до 25,07 мільярда євро. Зараз на цей коридор припадає 3,7% всієї торгівлі між ЄС та Китаєм, що є важливим для таких гігантів електронної комерції, як Temu та Shein.

Польські фірми також можуть постраждати. Державна компанія PKP Cargo заявила, що з короткими затримками можна впоратися, але попередила, що тривале закриття перенаправить торгівлю на південь, через Казахстан, Каспійське та Чорне моря, а потім до Південної Європи чи Туреччини.