2024 року "російські залізниці" перевезли 1,18 млрд тонн вантажів, що на 4,1% менше, ніж попереднього року

Обсяги вантажоперевезень РЖД у 2024 році впали до 15-річного мінімуму. Брак робочої сили і локомотивів посилив проблеми з пропускною спроможністю, оскільки москва переспрямовує торговельні потоки з Європи в Азію, продовжуючи війну проти України.

2024 року "російські залізниці" перевезли 1,18 млрд тонн вантажів, що на 4,1% менше, ніж попереднього року, і є найнижчим показником із 2009 року, коли росія оговтувалася від світової фінансової кризи. Навіть 2020 року під час пандемії обсяги вантажних перевезень у росії зросли.