Залізничні перевезення в рф впали до мінімуму за 15 років через війну і санкції – Reuters
24 січня 2025, 14:55
Фото: google.com
2024 року "російські залізниці" перевезли 1,18 млрд тонн вантажів, що на 4,1% менше, ніж попереднього року
Обсяги вантажоперевезень РЖД у 2024 році впали до 15-річного мінімуму. Брак робочої сили і локомотивів посилив проблеми з пропускною спроможністю, оскільки москва переспрямовує торговельні потоки з Європи в Азію, продовжуючи війну проти України.
Про це повідомляє Reuters.
2024 року "російські залізниці" перевезли 1,18 млрд тонн вантажів, що на 4,1% менше, ніж попереднього року, і є найнижчим показником із 2009 року, коли росія оговтувалася від світової фінансової кризи. Навіть 2020 року під час пандемії обсяги вантажних перевезень у росії зросли.
Як зазначає Reuters, обсяги промислового виробництва і залізничних вантажів зазвичай ідуть рука об руку. Але в той час як війна стимулює зростання промислового виробництва, вантажі відстають.
Шість джерел у залізничній галузі та на залізничному транспорті, які спілкувалися з Reuters на умовах анонімності, серед причин проблем із вантажоперевезеннями назвали брак пропускної спроможності мережі на сході, санкції, нестачу робочої сили та скорочення інвестицій.
Одне з джерел як проблеми назвало санкції, обмеження доступу до запасних частин і брак локомотивних бригад.
Інше джерело вказало на військові дії, що впливають на вантажоперевезення.
"Раніше система працювала відмінно, але все змінилося - вантажі йдуть на схід, тепер пріоритет віддається обороні, а залізниці просто не справляються", - сказала ця людина.