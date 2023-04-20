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ПОЛІТИКА

Залужний і командувач НАТО в Європі обговорили ситуацію на фронті та озброєння для ЗСУ

20 квітня 2023, 18:02
Залужний і командувач НАТО в Європі обговорили ситуацію на фронті та озброєння для ЗСУ
Фото: 5 канал
Зазначається, що військові обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.

У четвер, 20 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє Залужний у Telegram.

"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову з генералом Крістофером Каволі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.

"Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті. Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу", - додав Залужний.

Як раніше анонсували в США наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн", яке вже стане 11-м за рахунком, заплановане на 21 квітня.

війнаНАТОЗСУЗалужнийозброєння

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