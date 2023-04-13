Залужний обговорив із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції потребу України в боєприпасах, ППО та авіації

ЗСУ, зі свого боку, готові ділитися з партнерами досвідом із ведення повномасштабної війни.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром, який перебуває з візитом в Україні, ситуацію на фронті та питання співпраці.

Про це він написав у телеграмі.

"З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16. Домовилися продовжувати співпрацю і підтримувати діалог й надалі", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що візит Бюркара до України - "це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора".

"Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність і підтримку", - резюмував Залужний.