Залужний: Сили оборони готуються до різних сценаріїв і потребують зброї та техніки

Валерій Залужний у телефонній розмові з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США у Європі Крістофером Каволі обговорили потреби України в озброєнні та техніці

Сили оборони України з урахуванням важкої ситуації на сході готуються до різних сценаріїв розвитку подій на фронті.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США у Європі Крістофером Каволі.

"Обговорили наші потреби у озброєнні та техніці. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці", - написав Залужний.