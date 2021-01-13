Залишилось 2 спроби: програміст із США забув пароль від гаманця з біткоїнами на 220 млн доларів

Втртата ключів від електронних гаманців з біткоїнами - досить поширене явище

Програміст із Сан-Франциско (США) Стефан Томас забув пароль від захищеного зовнішнього жорсткого диска, на якому зберігаються ключі від електронного гаманця з 7 тисячами біткоіни - зараз вони коштують понад 220 мільйонів доларів.

У Томаса залишилось дві спроби, щоб згадати пароль, повідомляє "Економічна правда".

"Томас багато років тому загубив листок із паролем від жорсткого диску IronKey. Диск дозволяє зробити тільки 10 спроб входу: після цього він перезаписує дані, і інформація стає недоступною назавжди. Наразі Томас ввів вже вісім варіантів паролів - всі вони виявилися невірними", - йдеться у статті.

"Я просто лежав у ліжку і думав про це. Тоді я йшов до комп'ютера з якимось новим варіантом, і це не спрацьовувало, і я знову був в розпачі", - розповів він.

Як пише видання, втртата ключів від електронних гаманців з біткоїнами - досить поширене явище.

За даними криптовалютної компанії Chainalysis, із наявних 18,5 мільйонів біткойнів приблизно 20 відсотків - так чи інакше втрачені їхніми власниками.

Водночас компанія Wallet Recovery Services, яка допомагає знайти загублені цифрові ключі, повідомила NYT, що отримувала за останній місяць кількість відповідних заявок зросла утричі.

Нагадаємо, що Bitcoin різко впав після історичного максимуму