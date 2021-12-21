Замість щоденних таблеток: у США вперше схвалили ін'єкцію для профілактики ВІЛ

Сьогоднішнє схвалення (препарату – ред.) дає важливий інструмент у зусиллях припинення епідемії ВІЛ-інфекції, вперше надаючи можливість запобігати ВІЛ без щоденного прийому таблеток

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) вперше схвалило ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції у підлітків та дорослих вагою понад 35 кг.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт FDA.

Як зазначається, перші дві ін'єкції вводяться з різницею в місяць, а потім укол роблять кожні два місяці.

"Сьогоднішнє схвалення (препарату – ред.) дає важливий інструмент у зусиллях припинення епідемії ВІЛ-інфекції, вперше надаючи можливість запобігати ВІЛ без щоденного прийому таблеток", - сказала глава відділення антивірусних препаратів Дебра Бірнкрант.

Як відомо, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) передається через кров та інші біологічні рідини під час статевого контакту і вагітності, пологів та годування груддю. Після інфікування ВІЛ може розвинутися інфекційне захворювання. Воно є хронічним та характеризується прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму.

За минулий рік від ВІЛ/СНІД в Україні померли 2,5 тисячі осіб.