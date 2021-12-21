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Замість щоденних таблеток: у США вперше схвалили ін'єкцію для профілактики ВІЛ

Сьогоднішнє схвалення (препарату – ред.) дає важливий інструмент у зусиллях припинення епідемії ВІЛ-інфекції, вперше надаючи можливість запобігати ВІЛ без щоденного прийому таблеток
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) вперше схвалило ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції у підлітків та дорослих вагою понад 35 кг.
Замість щоденних таблеток: у США вперше схвалили ін Фото: dt.ua
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт FDA.
 
Як зазначається, перші дві ін'єкції вводяться з різницею в місяць, а потім укол роблять кожні два місяці.
 
"Сьогоднішнє схвалення (препарату – ред.) дає важливий інструмент у зусиллях припинення епідемії ВІЛ-інфекції, вперше надаючи можливість запобігати ВІЛ без щоденного прийому таблеток", - сказала глава відділення антивірусних препаратів Дебра Бірнкрант.
 
Як відомо, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) передається через кров та інші біологічні рідини під час статевого контакту і вагітності, пологів та годування груддю. Після інфікування ВІЛ може розвинутися інфекційне захворювання. Воно є хронічним та характеризується прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму.
 
За минулий рік від ВІЛ/СНІД в Україні померли 2,5 тисячі осіб.
 
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21 12 2021 14:59
ТЕГИ: ліки, США, ВІЛ
МЕДІА
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