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Заочно засуджено поплічника Кадирова, який під час боїв за Київ тримав у заручниках майже 500 пацієнтів медустанови

20 вересня 2024, 14:55
Заочно засуджено поплічника Кадирова, який під час боїв за Київ тримав у заручниках майже 500 пацієнтів медустанови
Мова йде про Данііла Мартинова – ексзаступника начальника управління росгвардії по Чеченській республіці, який входить до найближчого оточення Кадирова.
Заочно засуджено поплічника Кадирова, який під час боїв за Київ тримав у заручниках майже 500 пацієнтів медустанови.
 
Про це повідомляє СБУ. 
 
Завдяки доказовій базі Служби безпеки і Національної поліції до тюремного ув’язнення заочно засуджено ще одного воєнного злочинця рф, який причетний до масових катувань цивільного населення під час боїв за Київ.
 
Мова йде про Данііла Мартинова – ексзаступника начальника управління росгвардії по Чеченській республіці, який входить до найближчого оточення Кадирова.
 
Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Суд призначив Мартинову 11 років позбавлення волі.
 
За матеріалами справи, у березні 2022 року зловмисник командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Тоді він особисто керував окупаційними загонами "кадирівців", які взяли в заручники 500 осіб, серед яких діти, важкохворі пацієнти медустанови, персонал та місцеві жителі.
 
Крім того, Мартинов віддав наказ замінувати підходи до інтернату, перетворивши цивільну споруду на вогневу позицію окупантів. Одночасно ворог розмістив на території медустанови самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню – "Град", з яких обстрілювали прилеглі селища.
 
Під час звільнення громади залишки кадирівського загону разом з ватажком втекли до рф, кинувши на полі бою поранених бойовиків та військову техніку.
 
На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав Мартинова винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).
 
Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засудженого.
СБУросія окупантивійна в Україні

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