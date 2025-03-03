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Запальна розмова між Трампом і Зеленським підкреслює поворот США до росії – CNN

03 березня 2025, 10:42
Запальна розмова між Трампом і Зеленським підкреслює поворот США до росії – CNN
Фото: з вільних джерел
Незабаром може відбутися другий раунд переговорів американської і російської делегацій.

Через сварку американського президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським лідер США може раніше зустрітися з президентом рф Володимиром путіним, ніж планувалося. 

Такий сценарій в адміністрації США обговорюють "за зачиненими дверима", зазначає CNN.

В москві тим часом зростає оптимізм з приводу того, що через конфлікт між президентами України і США переговори про припинення війни можуть відійти на другий план на користь потенційно вигідних економічних угод між США та росією.

Журналісти додають, що наразі триває підготовка до другого раунду переговорів між американською і російською делегаціями, який "може відбутися найближчим часом, можливо, також у одній із країн Перської затоки".

Представник кремля на цих переговорах Кирило Дмитрієв розповів, що співпраця з США може передбачати "енергетичні" угоди, хоч конкретники поки не повідомляють.

Видання пише, що були також повідомлення про спроби залучити американських інвесторів до відновлення російського газопроводу "Північний потік 2", який Німеччина зупинила на початку вторгнення росії в Україну.

Можливість для Вашингтона отримання величезних прибутків від бізнесу з рф і справді очевидна тому, що остання на четвертому місці у світі за розміром запасів корисних копалин, а це приваблює президента Трампа, який "відомий своєю невтомною гонитвою за вигідними угодами".

Проте те, що відбувається, схоже на набагато більше, ніж просто бізнес, - "це фундаментальний перезапуск відносин між США і росією":

"Зближення із мремлем ставить під загрозу відносини США з їхніми традиційними союзниками, залишаючи Європу сам на сам із наслідками радикального розвороту у світовій політиці Вашингтона", - йдеться в публікаіцї. 

Поки не зрозуміло, чому президент США обирає москву замість традиційних партнерів Америки.

"Можливо, справа у правій ідеологічній фантазії, що росія - це природний союзник США у майбутньому протистоянні з Китаєм, і що її можна відірвати від її найважливішого партнера", - додають журналісти, але і це припущення видання вважає "сумнівними".

Як правило напружені, якщо не відверто ворожі, відносини між США та росією, "схоже, входять у нову, радикальну фазу".

Також ми повідомляли, що росія розглядає переговори з Трампом як шанс відновити шпигунську мережу в США.

 

РосіяСША

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