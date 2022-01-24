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Запаси газу у підземних сховищах опустилися нижче 12 мільярдів кубів

Близько 4,7 млрд кубів із загального обсягу - так званий "буферний газ" - технічна подушка, яка дозволяє забезпечувати закачування та відбір
Запаси газу у підземних сховищах із початку опалювального сезону знизились на 36% - до 11,9 млрд кубометрів.
Запаси газу у підземних сховищах опустилися нижче 12 мільярдів кубів Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз".
 
При цьому, нерезиденти скоротили запаси у понад 8 разів - із 2,45 млрд кубів до 300 млн кубів.
 
Відбір газу 1-23 січня на 14,3% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року (2 млрд куб. м). Максимальний добовий відбір з початку січня цього року становив 91,9 млн куб. м (13 січня), мінімальний - 51,8 млн куб. м (6 січня).
 
Близько 4,7 млрд кубів із загального обсягу - так званий "буферний газ" - технічна подушка, яка дозволяє забезпечувати закачування та відбір.
 
Нагадаємо:
 
Станом на 27 грудня 2021 року запаси газу в підземних сховищах знизилися на 41,4%, або на 9,97 мільярда кубічних метрів, до 14,079 мільярда порівняно з даними на аналогічну дату минулого року (24,047 мільярда).
 
Україна фактично призупинила закачування природного газу до своїх підземних сховищ у жовтні 2021 року.
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24 01 2022 14:57
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