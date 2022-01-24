Запаси газу у підземних сховищах опустилися нижче 12 мільярдів кубів

Близько 4,7 млрд кубів із загального обсягу - так званий "буферний газ" - технічна подушка, яка дозволяє забезпечувати закачування та відбір

Запаси газу у підземних сховищах із початку опалювального сезону знизились на 36% - до 11,9 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз".

При цьому, нерезиденти скоротили запаси у понад 8 разів - із 2,45 млрд кубів до 300 млн кубів.

Відбір газу 1-23 січня на 14,3% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року (2 млрд куб. м). Максимальний добовий відбір з початку січня цього року становив 91,9 млн куб. м (13 січня), мінімальний - 51,8 млн куб. м (6 січня).

Близько 4,7 млрд кубів із загального обсягу - так званий "буферний газ" - технічна подушка, яка дозволяє забезпечувати закачування та відбір.

Нагадаємо:

Станом на 27 грудня 2021 року запаси газу в підземних сховищах знизилися на 41,4%, або на 9,97 мільярда кубічних метрів, до 14,079 мільярда порівняно з даними на аналогічну дату минулого року (24,047 мільярда).

Україна фактично призупинила закачування природного газу до своїх підземних сховищ у жовтні 2021 року.