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Запаси газу в підземних сховищах майже вдвічі менші, ніж роком раніше

Станом на 27 грудня 2021 року запаси газу в підземних сховищах знизилися на 41,4%, або на 9,97 мільярда кубічних метрів, до 14,079 мільярда порівняно з даними на аналогічну дату минулого року (24,047 мільярда).
Запаси газу в підземних сховищах майже вдвічі менші, ніж роком раніше Фото: Радіо Свобода
Про це свідчать оперативні дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи України".
 
За добу з ПСГ було відібрано 95 млн. куб. м газу. З 20 по 27 грудня запаси природного газу в підземних сховищах знизилися на 4,8%, або на 709,3 млн. куб. м.
 
З 5 жовтня запаси газу в ПСГ скоротилися на 25,4%, або на 4,78 млрд. куб. м.
 
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29 12 2021 14:23
ТЕГИ: газ, сховище
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