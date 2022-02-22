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Запаси вугілля на ТЕС за тиждень зменшилися на 5,3%

Станом на 20 лютого загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 697,5 тис. тонн, зокрема газового — 609,1 тис. тонн і антрацитового — 88,4 тис. тонн
Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) станом на 20 лютого 2022 року становили 697,5 тис. тонн, що на 5,3% менше порівняно із 14 лютого.
Запаси вугілля на ТЕС за тиждень зменшилися на 5,3% Фото: atn.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".
 
"Станом на 20 лютого загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 697,5 тис. тонн, зокрема газового — 609,1 тис. тонн і антрацитового — 88,4 тис. тонн", - йдеться у повідомленні.
 
Станом на 14 лютого на складах ТЕС було 736,7 тис. тонн вугілля.
 
Зазначається, що станом на 21 лютого через відсутність палива не можуть працювати 20 блоків ТЕС і ТЕЦ. Водночас, аварійні ремонти відсутні.
 
За 14-20 лютого ТЕС виробили 109,9 млн кВт-годин електроенергії, що на 1,1% менше порівняно з попереднім тижнем. Частка ТЕС у покритті навантаження становила 23%.
 
Як повідомлялося, з листопада 2021 року Україна імпортувала майже 1,3 млн тонн вугілля. Крім того, до кінця цього місяця очікується прибуття ще 4 кораблів із близько 334 тис. т вугілля, у березні - 6 кораблів із 391 тис. т. цього палива.
 
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22 02 2022 11:22
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