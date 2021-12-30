БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСуд визнав, що підприємство завдало шкоди державі внаслідок викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря із 69 стаціонарних джерел.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заплатять 4 млн гривень за забруднення повітря: підприємство під Сумами відшкодує збитки державі
ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" у Сумській області оштрафували майже 4 млн гривень
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
Прокурори довели, що підприємство протягом 9 місяців без спеціального дозволу експлуатувало стаціонарні джерела, які забруднювали повітря. Проте керівники ПАТ намагалися уникнути відповідальності.
Товариство оскаржувало рішення про задоволення позову прокурора до суду касаційної інстанції. Водночас Верховний Суд погодився з доводами прокурора та залишив касаційну скаргу відповідача без задоволення.
Так, товариству доведеться сплатити майже 4 млн гривень збитків, заподіяних забрудненням повітря у Сумській області.
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30 12 2021 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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