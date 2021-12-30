Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Заплатять 4 млн гривень за забруднення повітря: підприємство під Сумами відшкодує збитки державі

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" у Сумській області оштрафували майже 4 млн гривень
Суд визнав, що підприємство завдало шкоди державі внаслідок викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря із 69 стаціонарних джерел.
Заплатять 4 млн гривень за забруднення повітря: підприємство під Сумами відшкодує збитки державі Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Прокурори довели, що підприємство протягом 9 місяців без спеціального дозволу експлуатувало стаціонарні джерела, які забруднювали повітря. Проте керівники ПАТ намагалися уникнути відповідальності.

Товариство оскаржувало рішення про задоволення позову прокурора до суду касаційної інстанції. Водночас Верховний Суд погодився з доводами прокурора та залишив касаційну скаргу відповідача без задоволення.

Так, товариству доведеться сплатити майже 4 млн гривень збитків, заподіяних забрудненням повітря у Сумській області.

Читайте також: У більшості країн Європи забрудненість повітря перевищує норми

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2021 11:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.