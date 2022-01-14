Запобіжний захід Порошенку: суд призначили на 17 січня об 11:00

Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. 17 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка Петра Олексійовича

Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку — на 17 січня на 11:00.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Укрінформ.

“Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. 17 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка Петра Олексійовича”, - йдеться у повідомленні.

У ДБР також оприлюднили скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко 20 грудня підписав повідомлення про підозру експрезидентові Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

За даними ДБР, Петро Порошенко підозрюється у тому, що, “діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Політика викликали на допит 23 грудня, однак він на нього не з’явився, бо до першої половини січня перебуває в закордонному відрядженні.

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.

На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

Петро Порошенко має повернутися із закордонної поїздки до Києва 17 січня о 09:00.