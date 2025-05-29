Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Запорізька АЕС працює лише на одній лінії електропередач, ситуація вкрай нестабільна – МАГАТЕ

29 травня 2025, 18:11
Запорізька АЕС працює лише на одній лінії електропередач, ситуація вкрай нестабільна – МАГАТЕ
Ґроссі планує наступного тижня відвідати Київ і москву.
Стан зовнішнього електропостачання на Запорізькій атомній електростанції залишається критичним: наразі об’єкт забезпечує лише одна лінія електропередач, тоді як до початку повномасштабної війни таких ліній було десять. 
 
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі, йдеться на сайті Агентства.
 
За його словами, резервна лінія на 330 кВ залишається пошкодженою з 7 травня, і наразі немає інформації про терміни її відновлення. У результаті вся шестиреакторна станція залежить від єдиної працюючої лінії 750 кВ, яка забезпечує електроенергією системи ядерної безпеки та охолодження палива.
 
"Хоча станція не виробляє електроенергії вже близько трьох років, активні зони реакторів і відпрацьоване паливо все одно потребують постійного охолодження. Для цього необхідне безперебійне електроживлення насосів. Саме тому така вразлива ситуація з енергозабезпеченням викликає серйозне занепокоєння", — зазначив Ґроссі.
 
Глава МАГАТЕ планує наступного тижня відвідати Київ і москву в межах регулярного діалогу з обома сторонами щодо гарантування ядерної безпеки під час війни.
 
Фахівці агентства, які постійно перебувають на майданчику ЗАЕС, минулого тижня перевіряли рівень охолоджувальної води у 12 розбризкувальних басейнах, а також два сховища свіжого ядерного палива. Порушень ядерної безпеки виявлено не було.
 
Разом з тим, за інформацією МАГАТЕ, майже щодня протягом останнього тижня поблизу ЗАЕС фіксувалася військова активність.
 
МАГАТЕЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Переклад iPress – 29 травня 2025, 16:49
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою
Політика
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою "цивілізаційну війну" проти Заходу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 29 травня 2025, 12:47
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Політика
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Переклад iPress – 29 травня 2025, 07:41
Забудьте про непрактичний
Політика
Забудьте про непрактичний "Золотий купол" Трампа. Дрони – майбутнє війни – Макс Бут
Переклад iPress – 28 травня 2025, 16:39
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Політика
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Переклад iPress – 28 травня 2025, 12:45
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Політика
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 травня 2025, 22:55
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється