Запрошення України до НАТО буде надіслано після узгодження з союзниками і виконання всіх умов

В Альянсі додали, що рішення НАТО та Ради Україна-НАТО, які були ухвалені на саміті, у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу є мостом до членства України в Альянсі.

НАТО відправить Україні запрошення в Альянс, коли союзники погодяться і Київ виконає всі необхідні умови.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту НАТО.

"Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані", - йдеться у повідомленні.

Крім того, лідери держав-членів Альянсу зазначили, що майбутнє України в НАТО і вони підтримують право України обирати власний механізм безпеки та вирішувати власне майбутнє без зовнішнього втручання.

"Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - зазначили у заяві.

В Альянсі додали, що рішення НАТО та Ради Україна-НАТО, які були ухвалені на саміті, у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу є мостом до членства України в Альянсі.

"Члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати прогрес України в оперативній сумісності, а також додаткові реформи демократії та сектору безпеки, які міністри закордонних справ країн НАТО продовжуватимуть оцінювати через адаптовану Річну національну програму", - йдеться у заяві.