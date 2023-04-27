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ТЕХНОЛОГІЇ

Запуск космічного корабля SpaceX знаходиться під розслідуванням після дощу потенційно небезпечних уламків на будинки і пляжі

27 квітня 2023, 13:51
Запуск космічного корабля SpaceX знаходиться під розслідуванням після дощу потенційно небезпечних уламків на будинки і пляжі
джерело twitter.com/SpaceX
Зазначається, що бруд й сміття через випробування космічного корабля посипались на жителів міста Порт-Ізабел.

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило SpaceX проводити запуски надважкої ракети Starship. Розпочато розслідування щодо її нещодавнього вибуху.

Про це пише Space.

Уряд США призупинив політ Starship через заяви про те, що перший запуск поширив потенційно небезпечні уламки над будинками та місцями проживання тварин, яким загрожує зникнення. Водночас дозвіл на пуски відновлять, коли FAA визначить, що процес не впливає на громадську безпеку.

Зазначається, що бруд й сміття через випробування космічного корабля посипались на жителів міста Порт-Ізабел, який розташований за 10 кілометрів від стартового майданчика. Зокрема постраждав пляж Бока-Чіка, де живуть тварини, яким загрожує зникнення.

За словами директора відділення захисту навколишнього середовища Sierra Club Дейва Кортеза, жителі міста Порт-Ізабел заявляли про розбиті вікна й частинки попелу на будинках й школах. Зокрема бетон зі стартового майданчика, який був пошкоджений через старт ракети, нібито впав в океан.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX здійснила перший повноцінний тестовий запуск надважкої 120-метрової ракети-носія Super Heavy з кораблем Starship з майданчика в Бока-Чіка. Надважка ракета Super Heavy вибухнула за чотири хвилини після старту над Мексиканською затокою.

Ілон МаскSpaceX

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