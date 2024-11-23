Запуск ракет по росії призведе лише до ще більших труднощів для українців – The Guardian

Ця ескалація, схоже, спровокує, — це жорстоку відплату москви проти українських об'єктів, зокрема, енергетичних та інших комунальних підприємств протягом зими.

Політики НАТО свідомо граються з вогнем на українському кордоні, оскільки вперше з початку війни по території росії були запущені ракети британського виробництва. Атака відбулася наступного дня після того, як Київ використав американську зброю великої дальності для завдання ударів в Брянській області.

Все, що ця ескалація, схоже, спровокує, — це жорстоку відплату москви проти українських об'єктів, зокрема, енергетичних та інших комунальних підприємств протягом зими. Цілком можливо, що росія також продовжить здійснювати кібератаки на західну інфраструктуру і комунальні служби.

Про це пише Саймон Дженкінс, колумніст газети The Guardian.

"Усі дії Заходу проти росії за останні два роки — включно з найжорсткішими за всю історію економічними й політичними санкціями — слугували лише для посилення агресії москви. Вони заохотили путіна жорстоко розправитися зі своїми внутрішніми критиками й заручитися симпатією і матеріальною підтримкою з боку Китаю, Індії, Ірану і Північної Кореї", — стверджує Дженкінс.