Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Запуск ракет по росії призведе лише до ще більших труднощів для українців – The Guardian

23 листопада 2024, 15:29
Запуск ракет по росії призведе лише до ще більших труднощів для українців – The Guardian
Скріншот
Ця ескалація, схоже, спровокує, — це жорстоку відплату москви проти українських об'єктів, зокрема, енергетичних та інших комунальних підприємств протягом зими.

Політики НАТО свідомо граються з вогнем на українському кордоні, оскільки вперше з початку війни по території росії були запущені ракети британського виробництва. Атака відбулася наступного дня після того, як Київ використав американську зброю великої дальності для завдання ударів в Брянській області. 

Все, що ця ескалація, схоже, спровокує, — це жорстоку відплату москви проти українських об'єктів, зокрема, енергетичних та інших комунальних підприємств протягом зими. Цілком можливо, що росія також продовжить здійснювати кібератаки на західну інфраструктуру і комунальні служби.

Про це пише Саймон Дженкінс, колумніст газети The Guardian.

"Усі дії Заходу проти росії за останні два роки — включно з найжорсткішими за всю історію економічними й політичними санкціями — слугували лише для посилення агресії москви. Вони заохотили путіна жорстоко розправитися зі своїми внутрішніми критиками й заручитися симпатією і матеріальною підтримкою з боку Китаю, Індії, Ірану і Північної Кореї", — стверджує Дженкінс.

війна в Україніросія загрозаудари по рф

Останні матеріали

Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Політика
"Біла гарячка" путіна і удар балістичною ракетою по Дніпру. Відповідь за знищення лояльних путіну командирів? – Том Купер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 23:56
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Політика
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 11:38
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Політика
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 08:05
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 16:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється