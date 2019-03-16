Зараз є всі умови, щоби в найближчі півроку курс гривні залишався стабільним, - Яценюк

Відповідаючи на запитання щодо курсу національної грошової одиниці під час його перебування на посаді Прем`єр-міністра, він підкреслив, що функція Національного банку України – відповідати за курс і за стримування інфляції

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк переконаний, що зараз є всі економічні умови для того, щоби в найближчі півроку курс національної грошової одиниці залишався стабільним.

"Це не компетенція Кабінету Міністрів України. І для того, щоб не виносити тоді це в публічну площину, ми проводили закриті дискусії з Національним банком, який відповідальний за курс національної грошової одиниці", - заявив Арсеній Яценюк в ефірі програми "Головна тема. Вибір" на ТРК "Україна" 15 березня.

"У 2014 році Національний банк допустився маси помилок. Я вам це кажу як керівник Національного банку в 2004 році. Тоді так само була революція - Помаранчева революція. Я, як керівник Національного банку, з 8 гривень за долар повернув курс на 5. Кожен депозит був повернутий, і валюта була стабілізована", - розповів він.

"Керівнику Національного банку в 2014 році я радив: пані керівник, нічого не придумуйте, візьміть, будь ласка, постанову 2004 року про запровадження жорстких валютних обмежень, поміняйте прізвище Яценюк на прізвище Гонтарєва, підпишіть постанову і стабілізуйте курс", - підкреслив лідер "Народного фронту".

На сьогодні, підкреслив Арсеній Яценюк, в Нацбанку вже є 20 мільярдів доларів резервів: "Сьогодні в Національного банку є всі можливості для утримання курсу".

"Тобто, на шість місяців вперед при утриманні цього курсу реформ, який є, я не бачу жодних потрясінь для національної грошової одиниці", - сказав Арсеній Яценюк.

Так само курс національної грошової одиниці залежить від результатів виборів, додав він: "Легітимність нового Президента, його можливість співпрацювати з чинним урядом і чинним парламентом. Аби вибори пройшли спокійно, демократично, правильно, був обраний новий Глава держави, який повинен бути визнаний всім світом. Це важливо".