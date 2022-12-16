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ПОЛІТИКА

Зараз у Білому домі не бачать способу позбавлення росії членства в Раді Безпеки ООН.

16 грудня 2022, 08:02
Зараз у Білому домі не бачать способу позбавлення росії членства в Раді Безпеки ООН.
Фото: з вільного доступу
Якби існував спосіб призупинення членства росії в Радбезі ООН, то США негайно б ним скористалися

Сполучені Штати докладають всіх зусиль, аби ізолювати росію в міжнародних організаціях, і якби існував спосіб призупинення її членства в Радбезі ООН, то негайно б ним скористалися, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Укрінформ.

"Поведінка росії в Україні є порушенням Статуту ООН і образою основного мандату Ради Безпеки", - сказала вона, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати позицію президента Джо Байдена з цього питання.

"Для постійного члена Ради Безпеки ООН порушувати Статут і вести таку жорстоку війну проти України, зокрема намагаючись заподіяти такі широкомасштабні людські страждання й націлюючись на критично важливі об'єкти інфраструктури, - обурливо", додала речниця.

Тому, за її словами США ініціювали голосування в Генеральній Асамблеї ООН щодо призупинення членства росії в Раді ООН з прав людини, яке успішно відбулося, і працюють над тим, щоб не допустити рф до керівних посад в інших органах системи ООН.

Зараз у Білому домі не бачать способу позбавлення росії членства в Раді Безпеки ООН.

"Якби існував шлях до призупинення членства росії в Раді Безпеки ООН, ми б негайно ним скористалися. На жаль, ми не бачимо, що правила ООН змінюються. І тому ми зосереджені на подальших заходах щодо ізоляції росії, у тому числі в міжнародних організаціях, і притягнення її до відповідальності, зокрема за допомогою санкцій", - підсумувала .Карін Жан-П'єр.


СШАООНРФ

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