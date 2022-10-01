Заробіток глави Apple Кука за рік виріс на 570%
Про це йдеться у звіті компанії до Комісії з цінних паперів та бірж США, пише "Економічна правда" з посиланням на The Wall Street Journal.
Відповідно до звіту, річна зарплата Кука склала 3 млн доларів, ще 82,3 млн дол він отримав у вигляді акцій компанії.
Також глава Apple отримав бонус у розмірі 12 млн доларів за досягнення корпорації фінансових та екологічних цільових показників.
Загальний розмір компенсацій Кука у 2021 році становив понад 98,7 млн дол. Це на 570% більше, ніж у 2020 фінансовому році, коли розмір винагороди Кука становила 14,7 млн доларів.
При цьому, заробіток глави Apple у 1 447 разів перевищив середн зарплату корпорації, яка, за її даними, становить 68 254 дол.
У звіті також йдеться, що Apple витратила на приватні авіаперельоти свого гендиректора 712 тис дол.
У документі зазначається, що з 2017 року Кук перестав літати регулярними комерційними рейсами з міркувань "ефективності та безпеки".
Минулого року виповнилося 10 років з того часу, як Кук обійняв посаду генерального директора Apple, змінивши на цій посаді засновника компанії Стіва Джобса.
За даними Forbes Real-Time, статки Кука становлять 1,5 млрд дол.
Раніше він заявляв, що має намір віддати весь свій капітал на благодійність після того, як оплатить навчання свого племінника в коледжі.
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