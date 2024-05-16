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ПОЛІТИКА

Зарубіжні противники Америки знову намагатимуться вплинути на майбутні вибори у США – The Hill

16 травня 2024, 10:06
Зарубіжні противники Америки знову намагатимуться вплинути на майбутні вибори у США – The Hill
Фото: з відкритих джерел
Спецслужби США вважають росію "найактивнішою іноземною загрозою" для виборів.

Зарубіжні противники Америки можуть намагатись вплинути на майбутні вибори в США.

Про це повідомляє The Hill.

Як вважають американські спецслужби, для поширення дезінформації може бути використано інновації в галузі штучного інтелекту в Інтернеті. Це своєю чергою може ввести в оману виборців і підірвати довіру до демократії.

При цьому спецслужби США вважають росію "найактивнішою іноземною загрозою" для виборів, також у цьому списку вказані Китай та Іран.

"росія залишається найактивнішою іноземною загрозою нашим виборам. Найбільш значущими серед тих, хто залучений в іноземне втручання в контексті виборів США, є росія, Китай та Іран", - заявила директор національної розвідки Евріл Гейнс.

росія активізувала зусилля з дезінформації з метою дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність, попереджають спецслужби США. росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку війни, однак нещодавні розвідувальні дані показують, що кількість дезінформації значно зросла.

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