Матеріали:
Теми:

Засідання "Рамштайну" відкрив керівник Пентагону: рф перегруповується, не час зволікати - CNN

20 січня 2023, 13:20
Засідання
Фото: ЕРА
Це вирішальний момент

Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю відкрив чергове засідання союзників у форматі "Рамштайн", закликавши їх до більшої допомоги Україні, пише CNN.

"Це вирішальний момент. Росія перегруповується, набирає війська та намагається переозброїтися. Тепер не час зволікати. Тепер час копнути глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тож ми не відступимо. І ми не здригнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперської агресії Росії", - сказав Остін.

За його словами, Росія залишається налаштованою на агресію та завоювання, і російські сили посилили свої жахливі атаки, вбивши багатьох невинних українців.

"Ми знову побачили жорстокість воєнного вибору Росії лише кілька днів тому в місті Дніпро", - сказав він.

Остін додав, що "це вирішальний момент для України у вирішальне десятиліття для світу", тому, не майте сумніву, "ми підтримуватимемо самооборону України стільки, скільки буде потрібно".

Він додав, що атаки Росії покликані зламати дух України, але "вони провалилися, а народ України надихнув світ".


СШАвійнаПентагонУкраїнаРамштайн

Останні матеріали

Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Ceaser в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Політика
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Переклад iPress – 19 січня 2023, 17:19
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Політика
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Переклад iPress – 19 січня 2023, 15:33
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 січня 2023, 10:58
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип
Політика
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип "хто кого" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 18 січня 2023, 16:57
Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Політика
Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Переклад iPress – 18 січня 2023, 11:36
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється