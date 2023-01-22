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ПОЛІТИКА

Засновник пвк "вагнер" створює свій образ як борця з корупцією – ISW

22 січня 2023, 12:46
Засновник пвк
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пригожин розпочав інформаційну кампанію

Засновник пвк "вагнер" євген пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб представити себе жертовним героєм росії у боротьбі проти корумпованої російської влади, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Особиста прес-служба пригожина 21 січня поширила лист сім'ї загиблого бійця пвк "вагнер", в якому протиставила "байдужих" місцевих чиновників, які не допомогли з похоронами сина, пригожину, який прислухається до їхніх прохань.

У листі пригожин названий "єдиною людиною, якій не байдужа доля захисника росії та його сім'ї".

пригожин також відреагував на повідомлення про те, що мерія камишловського району свердловської області відмовила бійцю "групи вагнера" в похоронах з почестями, заявивши, що розбереться.

Ці заяви протиставляють пригожина російським чиновникам, які діють за іншими правилами, ніж більшість росіян, і підвищують його привабливість як "героя".

Вони також підтримують триваючу кампанію пригожина з отримання юридичного визнання - в першу чергу, у формі визнання і похоронних почестей для солдатів пвк "вагнера", оскільки приватні військові компанії залишаються незаконними в росії.

пригожин зображує себе і "групу Ввагнера " як "моральних суб'єктів, які будуть продовжувати свої моральні вчинки, незважаючи на переслідування", що не є правдою.

Нагадаємо, раніше радник Держдепартаменту Дерек Чолле заявив, що Сполучені Штати працюють над нейтралізацією діяльності терористичної групи пвк "вагнер" по всьому світу.


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