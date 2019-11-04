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Засновника Wikileaks Ассанжа залишили під вартою, у США йому загрожує до п'яти років в’язниці

Під час засідання суду в Лондоні Ассанж не визнав своє провини
Суд визнав засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою.
Засновника Wikileaks Ассанжа залишили під вартою, у США йому загрожує до п Джуліан Ассанж. Фото: AFP

У США Ассанжу висунули обвинувачення у "змові з метою комп’ютерного злому", що передбачає до 5 років в’язниці, повідомляє Hromadske.

Під час засідання суду в Лондоні Ассанж не визнав своє провини, проте суддя не погодився з аргументами його захисту. Суддя назвав засновника Wikileaks "нарцисом, який не може вийти за межі власних корисливих інтересів".

У підсумку Ассанжа залишили під вартою, наступне судове засідання призначене на 2 травня.

Водночас, Мін’юст США повідомив про офіційно висунуті обвинувачення проти засновника Wikileaks - йдеться про звинувачення у змові з інформаторкою WikiLeaks та екс-аналітиком американської розвідки Челсі Меннінг для викрадення та публікації секретних урядових документів.

Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Лондона затримала засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа після того, як Еквадор відмовився надавати йому притулок у своєму посольстві.

 
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11 04 2019 17:53
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