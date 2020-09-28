Застава для людини, яка вкрала майно, має бути не менша за вартість майна, пропонують у Нацполіції

У Національній поліції України вважають доцільним упровадження законодавчих змін, які встановлювали б суму застави людині, підозрюваній у крадіжці майна, на рівні не менше вартості вкраденого майна.

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"Наразі наша пропозиція щодо законодавчих змін стосуватиметься внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо застави за скоєння усіх майнових злочинів", - сказав на брифінгу в понеділок у Києві начальник департаменту кримінального розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, треба передбачити також питання спецрахунків, щоб був механізм відшкодування збитків потерпілим.

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