CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Національній поліції України вважають доцільним упровадження законодавчих змін, які встановлювали б суму застави людині, підозрюваній у крадіжці майна, на рівні не менше вартості вкраденого майна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Застава для людини, яка вкрала майно, має бути не менша за вартість майна, пропонують у Нацполіції
Фото:Facebook
"Наразі наша пропозиція щодо законодавчих змін стосуватиметься внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо застави за скоєння усіх майнових злочинів", - сказав на брифінгу в понеділок у Києві начальник департаменту кримінального розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, треба передбачити також питання спецрахунків, щоб був механізм відшкодування збитків потерпілим.
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28 09 2020 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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