Заступник глави Офісу президента: Заяву про відставку Богдана, скачав з інтернету і переслав ЗМІ
"Мені почали наярювати журналісти практично всіх видань. Спочатку я брав слухавку, питаючи, що відбувається. Всі говорили, що щодо заяви Богдана. Я побачив цю історію на одному з новинних сайтів. Не на "Інтерфаксі", до речі, який всі звинувачували. Я звідти взяв цю заяву Мабуть, вони дзвонили в пресслужбу, але їм там не відповідали. Я просто всім скидав і кидав у відповідь цю заяву, яку я сам скачав з інтернету" - сказав Тимошенко в інтерв’ю LIGA.net, інформує "Громадське".
Нагадаємо, увечері 31 липня низка авторитетних ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що Богдан написав заяву про відставку. При цьому була оприлюднена нібито фотографія цієї заяви, де йдеться про "звільнення за власним бажанням з моменту бажання".
Офіційного підтвердження цієї інформації не було до ранку 1 серпня. Навпаки, заступник Офісу президента Руслан Рябошапка спростовував відставку Богдана.
Наступного дня президент Володимир Зеленський підтвердив, що така заява є, але, як виявилося, про відставку не йдеться. Їх нібито написали всі члени команди Зеленського.
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