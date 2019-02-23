Заступник голови фракції "БПП" фігурує в провадженнях про порушення виборчого законодавства, - Аваков

Заступник глави парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко фігурує в кримінальних провадженнях щодо порушення виборчого законодавства.

"Його називають організатором схем. Він - народний депутат, і щодо нього слідчих дій проводити не можна. Але за фактом - так, в провадженнях фігурує", - повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Міністр розповів, що співробітники офісу Березенка в Чернігові викликали поліцію, тому що до них приїхали журналісти і почали знімати, "як там бабусям-то роздають".

"З іншого березенківского офісу зателефонували самі журналісти і заявили, що їм перешкоджають у професійній діяльності, не пускають туди, де незаконно роздають гроші. І туди, і туди приїжджали поліцейські. "У вас ордер на обшук є?" - "Ні". - "Ідіть". Але і без обшуку є над чим працювати. Поліція заходила, опитувала громадян, фіксувала, документувала, відкривала провадження", - пояснив міністр.

Також за його словами, кандидат в президенти, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко принесла в поліцію "величезну пачку документів", де теж "фігурує Березенко".

Березенко звинувачення відкидає і вимагає вибачень від міністра.

"Кампанія Петра Порошенка з точки зору її чесності, відкритості і прозорості може бути зразком для інших політичних штабів", - заявив Березенко на своїй сторінці в facebook.