Заступник міністра інфраструктури потрапив у ДТП на Закарпатті через ями на дорогах

Наша машина навіть через яму вилетіла в кювет, добре, що швидкість була 20 км/год і тільки вирвало колесо

Заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань під час поїздки на Закарпаття потрапив у ДТП через ями на дорогах.

Пригода трапилась на дорозі національного значення Н09 неподалік від кордону з Румунією, де, за його словами, дорожнє покриття практично відсутнє, повідомляє "Громадське".

"Повна відсутність дорожнього покриття на Н09, дорога вздовж державного кордону з Румунією і з'єднує декілька районів. Наша машина навіть через яму вилетіла в кювет, добре, що швидкість була 20 км/год і тільки вирвало колесо", - написав заступник міністра на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що цьогоріч на ремонт доріг виділили 600 млн гривень і, на його думку, першочергово треба приділити увагу трасам Київ-Чоп та Мукачево-Рахів. "Мінінфраструктури вибило цього року 200 млн грн на дорогу Н09 Рахів -Хуст і проводить переговори з Румунією про будівництво нового мостового переходу через Тису в с. Біла Церква у Солотвино", - написав Довгань.

Раніше в уряді пропонували законодавчо дозволити областям брати кредити у міжнародних фінансових організацій для проведення ремонту доріг.

За підсумками 2018 року місцеві органи влади розмістили на депозитах 26 мільярдів гривень. В уряді вважають, що ці кошти "працюють неефективно", адже за них мають фінансувати будівництво та ремонт місцевих доріг, медицину тощо.

У 2018 році в Мінінфраструктури повідомили, що ремонт 1 кілометра дороги коштує 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у лютому цього року "Укравтодор" розпочав роботи з ліквідації аварійної ямковості.