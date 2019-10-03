Заступник міністра інфраструктури потрапив у ДТП на Закарпатті через ями на дорогах
Пригода трапилась на дорозі національного значення Н09 неподалік від кордону з Румунією, де, за його словами, дорожнє покриття практично відсутнє, повідомляє "Громадське".
"Повна відсутність дорожнього покриття на Н09, дорога вздовж державного кордону з Румунією і з'єднує декілька районів. Наша машина навіть через яму вилетіла в кювет, добре, що швидкість була 20 км/год і тільки вирвало колесо", - написав заступник міністра на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що цьогоріч на ремонт доріг виділили 600 млн гривень і, на його думку, першочергово треба приділити увагу трасам Київ-Чоп та Мукачево-Рахів. "Мінінфраструктури вибило цього року 200 млн грн на дорогу Н09 Рахів -Хуст і проводить переговори з Румунією про будівництво нового мостового переходу через Тису в с. Біла Церква у Солотвино", - написав Довгань.
Раніше в уряді пропонували законодавчо дозволити областям брати кредити у міжнародних фінансових організацій для проведення ремонту доріг.
За підсумками 2018 року місцеві органи влади розмістили на депозитах 26 мільярдів гривень. В уряді вважають, що ці кошти "працюють неефективно", адже за них мають фінансувати будівництво та ремонт місцевих доріг, медицину тощо.
У 2018 році в Мінінфраструктури повідомили, що ремонт 1 кілометра дороги коштує 10 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що у лютому цього року "Укравтодор" розпочав роботи з ліквідації аварійної ямковості.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"