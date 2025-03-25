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ПОЛІТИКА

Заступник міністра закордонних справ Польщі визнав проблеми з алкоголем і прокоментував доступ до таємної інформації

25 березня 2025, 11:59
Заступник міністра закордонних справ Польщі визнав проблеми з алкоголем і прокоментував доступ до таємної інформації
Фото: з вільних джерел
У своїй заяві Шейна підтвердив, що раніше мав алкогольну залежність, але за підтримки професіоналів та родини зміг впоратися з проблемою.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна визнав, що мав проблеми з алкоголем, і зазначив, що вже подолав цю залежність.

Заяву він опублікував у своєму профілі на X, коментуючи публікації в ЗМІ, що торкались цієї теми, зокрема, того, що він мав доступ до таємної інформації.

У своїй заяві Шейна підтвердив, що раніше мав алкогольну залежність, але за підтримки професіоналів та родини зміг впоратися з проблемою.

"Перепрошую всіх, кого це могло стосуватися, і дякую тим, хто мене підтримував", – зазначив він.

Публікація на сайті Wirtualna Polska повідомляє, що Шейна кілька разів приходив на засідання Сейму в нетверезому стані, зокрема, один з таких випадків стався в січні 2024 року, коли він уже був заступником міністра. Однопартійці політика з "Лівих" знали про його проблему з алкоголем.

МЗС підтвердило, що Шейна отримав доступ до секретної інформації ще до завершення повної перевірки, зокрема, з 13 березня 2024 року. Відповідно до чинних норм, частковий доступ до такої інформації може бути наданий навіть до завершення процедури перевірки, яка може тривати кілька місяців. У лютому 2024 року Агентство внутрішньої безпеки розпочало розширену перевірку Шейни для надання йому доступу до матеріалів з найвищим рівнем секретності, що стосуються НАТО та ЄС.

В межах цієї перевірки перевіряється, зокрема, наявність проблем із алкоголем чи наркотиками, і кандидату задають питання про історію лікування від алкоголізму.

ПольщаМЗСалкогольсекретні дані

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