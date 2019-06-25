Заступник Уляни Супрун вирішив подати у відставку і балотуватися до Ради в мажоритарці
"Заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик подав заяву про звільнення з посади", - повідомляє LB.ua.
Роман Ілик з 2015 року працював на посаді помічника міністра охорони здоров'я України, а з 2016 року - був заступником міністра.
Серед напрямків роботи, які координував Роман Ілик як заступник міністра, - трансформація ринку лікарських засобів, урядова програма "Доступні ліки", Національний перелік основних лікарських засобів.
У своєму фейсбуці Ілик повідомив, що братиме участь у дострокових парламентських виборах в окрузі №121 (Дрогобич Львівської обл.) як самовисуванець. ЦВК уже зареєструвала його кандидатуру.
"Чому я йду? Відповідь дуже проста: щоб продовжити всі розпочаті справи. Я хочу продовжувати служити людям і своїй рідній Дрогобиччині. Не тримаючись жодним чином ні за посаду, ні за міністерське крісло, маю одну мету - віддячити своєму рідному краю за божевільну підтримку тоді, на парламентських виборах 2012 року. 54 641- саме стільки виборців тоді віддали за мене свої голоси", - підкреслив Роман Ілик.
Нагадаємо, що 7 червня, заступниця міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина подала заяву про звільнення з посади.
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