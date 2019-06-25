Заступник Уляни Супрун вирішив подати у відставку і балотуватися до Ради в мажоритарці

Він займав свою посаду з 2016 року

Заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик вирішив подати у відставку. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик подав заяву про звільнення з посади", - повідомляє LB.ua.

Роман Ілик з 2015 року працював на посаді помічника міністра охорони здоров'я України, а з 2016 року - був заступником міністра.

Серед напрямків роботи, які координував Роман Ілик як заступник міністра, - трансформація ринку лікарських засобів, урядова програма "Доступні ліки", Національний перелік основних лікарських засобів.

У своєму фейсбуці Ілик повідомив, що братиме участь у дострокових парламентських виборах в окрузі №121 (Дрогобич Львівської обл.) як самовисуванець. ЦВК уже зареєструвала його кандидатуру.

"Чому я йду? Відповідь дуже проста: щоб продовжити всі розпочаті справи. Я хочу продовжувати служити людям і своїй рідній Дрогобиччині. Не тримаючись жодним чином ні за посаду, ні за міністерське крісло, маю одну мету - віддячити своєму рідному краю за божевільну підтримку тоді, на парламентських виборах 2012 року. 54 641- саме стільки виборців тоді віддали за мене свої голоси", - підкреслив Роман Ілик.

Нагадаємо, що 7 червня, заступниця міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина подала заяву про звільнення з посади.