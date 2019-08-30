Затримка з обміном полонених пов'язана з бажанням Росії забрати свідка у справі MH17
Про це без зазначення джерел повідомили кілька людей, серед яких головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, колишній нардеп Мустафа Найєм і засновник міжнародної дослідницької групи Bellingcat Еліот Гіггінс.
"Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Річ у тім, що Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "боїнга" МН-17. Саме бажання забрати Цемаха й зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених. Росія всіма силами хоче зірвати судовий процес по "боїнгу", який почнеться в Нідерландах 2020 року", - заявив Бутусов.
Те саме заявив Найєм. "За моєю інформацією, причиною затягування обміну політв'язнів і полонених українців є вимога Москви видати Володимира Цемаха. Володимир Цемах і ексначальник штабу так званого "Міністерства оборони" ДНР" Дмитро Купріян ("Батя") можуть дати свідчення на міжнародному судовому процесі у справі MH17 по відеозв'язку як свідки", - написав екснардеп.
Видача Цемаха може послабити шанси на притягнення до кримінальної відповідальності винних у збитті MH17, зазначив Гіггінс.
Бутусов згоден з цією думкою.
"Якщо Україна звільняє Цемаха - ми отримаємо претензії Нідерландів, що з нашої вини зірвано ключове розслідування, й Україна допомагає РФ уникнути відповідальності. Більше того - санкції ЄС були введені після того, як РФ збила "боїнг". І в наших інтересах, щоб ці санкції були переговорною позицією під час обговорення нової редакції Мінських угод", - написав він.
Нагадаємо, що СБУ заявила, що обмін полоненими між Україною і Росією в п'ятницю, 30 серпня, не відбудеться.
В ніч на п'ятницю колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною і РФ. Про це також написав в своєму телеграм-каналі головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов. Він заявив, що літак зі звільненими українцями в 5 ранку повинен прилетіти в Київ.
Згодом новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка перепостив повідомлення працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною і РФ вже почався. Після цього більшість ЗМІ почали повідомляти про те, що полонені українці почали повертатися на батьківщину.
Вранці в п'ятницю Офіс президента, а також Служба безпеки спростували ці повідомлення і заявили, що переговори з Росією про обмін полоненими тривають. Це підтвердили і адвокати політв'язнів.
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