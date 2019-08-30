Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Затримка з обміном полонених пов'язана з бажанням Росії забрати свідка у справі MH17

Видача бойовика Цемаха може послабити позицію обвинувачення в голландському суді
Причина затримки з обміном утримуваними особами між Україною та Росією може бути пов'язана з бажанням РФ отримати свідка у справі MH17 Володимира Цемаха.
Затримка з обміном полонених пов Володимир Цемах

Про це без зазначення джерел повідомили кілька людей, серед яких головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, колишній нардеп Мустафа Найєм і засновник міжнародної дослідницької групи Bellingcat Еліот Гіггінс.

"Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Річ у тім, що Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "боїнга" МН-17. Саме бажання забрати Цемаха й зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених. Росія всіма силами хоче зірвати судовий процес по "боїнгу", який почнеться в Нідерландах 2020 року", - заявив Бутусов.

Те саме заявив Найєм. "За моєю інформацією, причиною затягування обміну політв'язнів і полонених українців є вимога Москви видати Володимира Цемаха. Володимир Цемах і ексначальник штабу так званого "Міністерства оборони" ДНР" Дмитро Купріян ("Батя") можуть дати свідчення на міжнародному судовому процесі у справі MH17 по відеозв'язку як свідки", - написав екснардеп.

Видача Цемаха може послабити шанси на притягнення до кримінальної відповідальності винних у збитті MH17, зазначив Гіггінс.

Бутусов згоден з цією думкою.

"Якщо Україна звільняє Цемаха - ми отримаємо претензії Нідерландів, що з нашої вини зірвано ключове розслідування, й Україна допомагає РФ уникнути відповідальності. Більше того - санкції ЄС були введені після того, як РФ збила "боїнг". І в наших інтересах, щоб ці санкції були переговорною позицією під час обговорення нової редакції Мінських угод", - написав він.

Нагадаємо, що СБУ заявила, що обмін полоненими між Україною і Росією в п'ятницю, 30 серпня, не відбудеться.

В ніч на п'ятницю колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною і РФ. Про це також написав в своєму телеграм-каналі головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов. Він заявив, що літак зі звільненими українцями в 5 ранку повинен прилетіти в Київ.

Згодом новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка перепостив повідомлення працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною і РФ вже почався. Після цього більшість ЗМІ почали повідомляти про те, що полонені українці почали повертатися на батьківщину.

Вранці в п'ятницю Офіс президента, а також Служба безпеки спростували ці повідомлення і заявили, що переговори з Росією про обмін полоненими тривають. Це підтвердили і адвокати політв'язнів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 08 2019 14:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.