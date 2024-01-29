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ПОЛІТИКА

Затягування допомоги Україні з боку США матиме вплив на Європу та призведе до низки проблем – Зеленський (оновлено)

29 січня 2024, 09:55
Затягування допомоги Україні з боку США матиме вплив на Європу та призведе до низки проблем – Зеленський (оновлено)
Джерело president.gov.ua
Президент висловився щодо підтримки України з боку США та Євросоюзу.

Україна залежить від підтримки США та Євросоюзу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Він розповів про роль Німеччини в цьому процесі та зазначив, що зволікання США із допомогою матиме вплив не лише на Україну, а й на об’єднану Європу.

"По-перше, я вірю, що це не станеться – що Європа сама не залишиться. І це питання комплексне. Європа сама не впорається (з підтримкою – ред.) на тому рівні, який Україна отримувала до цього – ні зброєю, ні фінансово. Якщо так станеться і в США будуть, не дай боже, якісь процеси із затягування підтримки, це матиме вплив на обʼєднану Європу. І тут є послідовні проблеми. Перший – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге – я думаю, що загубиться союз між США та Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал: що якщо Україна не витримає і путін піде вперед, це сигнал від США з приводу того, що Європа залишиться на самоті серед країн НАТО, хто протистоятиме росії", – сказав Зеленський.

Він упевнений, що путін скористається цим, це буде сигнал про ослаблення НАТО. Крім того, на думку президента, може "посипатися" санкційна політика щодо росії.

"Загалом перерозподіл світу. Ось як це називається", — додав він.

Зеленський також хоче, щоб Німеччина відігравала більшу роль у підтримці України: "Багато країн мають серйозні економічні відносини та економічну залежність від рішень Німеччини, тому що Німеччина має сильну європейську економіку". У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт про 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Щодо мобілізації президент Володимир Зеленський назвав "дуже неправильними" випадки, коли працівники військкоматів силою забирають чоловіків призовного віку на вулицях. Він заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має діджиталізувати цей процес.

"У мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм, але вдячності від суспільства мало. Потрібно давати ротації, широкі відпустки, грошима все не прикриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію", — сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що хотів би «комплексний та справедливий» законопроєкт, і наголосив, що випадки забирання призовників на вулицях із застосуванням сили «дуже неправильні».

"Вони [працівники ТЦК] не повинні це робити, тому я і попросив готувати цей законопроєкт, щоб такого не було. Є можливості діджитал-формату, ми можемо розвʼязати це питання сучасно", — наголосив Зеленський.

Зеленський.допомога УкраїнівійнаСША

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