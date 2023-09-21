Завдяки атакам на російські кораблі Україна підірвала військову перевагу рф у Чорному морі – The Wall Street Journal

Це дозволяє відкривати українські порти.

Використовуючи безпілотники і ракети власного виробництва для атак на російські кораблі, Україна значною мірою підірвала військову перевагу росії в Чорному морі.

Про це пише The Wall Street Journal.

Це дозволяє, зокрема, відновлювати роботу одеських портів, куди почали заходити комерційні судна.

The Wall Street Journal нагадує, що на початку російського вторгнення Чорноморський флот рф мав чисельну перевагу над українським ВМС у пропорції 12 до 1. Однак зараз російські кораблі не наважуються увійти в північно-західну частину Чорного моря, їх стримують українські берегові ракети та численні міни. Сам Чорноморський флот рф зазнав серйозних втрат унаслідок серії українських ударів, для нього більше немає безпечних районів у Чорному морі, стверджують журналісти.

Видання пише про українську атаку по судноремонтному заводу в Севастополі 13 вересня. Тоді пошкоджень зазнали великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", які перебували на ремонті в сухому доці. На думку опитаних WSJ аналітиків, пошкодження самого доку також ускладнить військово-морські операції росії в найближчі місяці.

Після завершення зернової угоди Україна оголосила про створення тимчасових коридорів у Чорному морі. 17 вересня в український порт "Чорноморськ", що розташований в Одеській області, прибули два перші суховантажі, які скористалися ними. За словами співрозмовників WSJ, це стало можливим завдяки здатності України завдавати ударів по російських портах.

Директор Інституту морських досліджень росії при Військово-морському коледжі США Майкл Петерсен вважає, що росіяни "більше не володіють ініціативою в Чорному морі". Він пов'язав це з підходом українських військових. "Відбулася дійсно важлива зміна. Українці поступово перехопили ініціативу, і ця серія невеликих тактичних перемог почала складатися в оперативний і навіть стратегічний успіх", - сказав він.

росія перебуває в "унікально вразливому становищі" в Чорному морі, вважає The Wall Street Journal. Незважаючи на те, що вона є великою військово-морською державою, вона не може замінити втрачені кораблі суднами з інших флотів, оскільки Туреччина, яка контролює протоки між Чорним і Середземним морями, заборонила прохід військових кораблів сторін, що воюють, у лютому 2022 року.

Крім Одеси, Україна продовжує торгівлю через морські порти в дельті Дунаю на кордоні з Румунією - Ізмаїл, Рені та Кілія. Останнім часом вони неодноразово зазнавали атак російських дронів-камікадзе, що призвело, за словами українських чиновників, до знищення складів із 270 тисячами тонн зерна. Ці порти продовжують працювати майже на повну потужність, однак відновлення роботи одеських портів є пріоритетом для України - тепер без необхідності дотримуватися російських умов.